В Полтавской области задержали четырех полицейских-грабителей

Кременчуг, Украина, , 22:54 — REGNUM Четырех полицейских, которые ограбили мужчину, задержали в Кременчуге Полтавской области, сообщает 29 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, полицейские напали на мужчину, нанесли ему физические повреждения и забрали деньги и ценные вещи. Нападавшие были задержаны, после чего пострадавший мужчина их опознал. Также у задержанных нашли все украденные вещи. Теперь всем полицейским грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Запорожской области задержали начальника одного из отделов управления областной полиции. Задержанный занимался тем, что заставлял своего подчиненного вымогать взятки, а потом забирал деньги себе.