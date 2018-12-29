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В Полтавской области задержали четырех полицейских-грабителей

Происшествия

Правоохранители напали на мужчину и обокрали его

В Полтавской области задержали четырех полицейских-грабителей
U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Украинская полиция

Кременчуг, Украина, 29 декабря 2018, 22:54 — REGNUM  Четырех полицейских, которые ограбили мужчину, задержали в Кременчуге Полтавской области, сообщает 29 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, полицейские напали на мужчину, нанесли ему физические повреждения и забрали деньги и ценные вещи. Нападавшие были задержаны, после чего пострадавший мужчина их опознал. Также у задержанных нашли все украденные вещи. Теперь всем полицейским грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Запорожской области задержали начальника одного из отделов управления областной полиции. Задержанный занимался тем, что заставлял своего подчиненного вымогать взятки, а потом забирал деньги себе.

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