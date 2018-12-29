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В Киеве была разоблачена группа торговцев оружием

Происшествия

После начала гражданской войны на Украине резко увеличилось количество нелегального оружия

В Киеве была разоблачена группа торговцев оружием
Иллюстрация: Torange.biz
Постмайданная Украина

Киев, 29 декабря 2018, 19:54 — REGNUM  Деятельность группировки, торгующей оружием, разоблачила в Киеве служба безопасности Украины (СБУ), сообщает 29 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, преступная группировка производила патроны и травматическое оружие, переделывая его в боевое. Продавали свой «товар» преступники в разных регионах Украины как лично, так и через интернет. Во время обысков правоохранители нашли более 20 тыс. патронов, оборудование для изготовления «товара», комплектующие и запчасти для оружия.

По факту незаконного обращения с оружием четырем членам группы вскоре будет объявлено о подозрении.

Напомним, на Украине после начала гражданкой войны, развязанной Киевом, резко возросло количество нелегального оружия, поскольку его начали в больших количествах незаконно вывозить из Донбасса военнослужащие ВСУ и украинские националисты.

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Незаконный оборот огнестрельного оружия
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