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После крупного ДТП в Нефтеюганском районе Югры введён режим ЧС

Происшествия

Открыта горячая линия

После крупного ДТП в Нефтеюганском районе Югры введён режим ЧС
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Нефтеюганск, Югра, 29 декабря 2018, 19:25 — REGNUM  В Нефтеюганском районе Югры после ДТП с шестью погибшими и 18 пострадавшими введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном управлении МЧС.

Создан и работает оперативный штаб. Также открыта горячая линия, которая действует по номеру телефона 8 3467 397 777.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ближе к вечеру 29 декабря в Нефтеюганском районе Югры разбился автобус, в котором находился 21 сотрудник компании «РН-Бурение». Также участниками ДТП стали ещё три единицы транспорта, в том числе грузовик, с которым столкнулся автобус.

В результате ДТП погибли шесть человек (из них пять — пассажиры и водитель автобуса, а ещё один — водитель встречного грузовика). Ещё 18 человек получили травмы.

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