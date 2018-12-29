Работодатель: погибшие и пострадавшие в Югре вахтовики были застрахованы

Ханты-Мансийск, , 19:14 — REGNUM Погибшие и пострадавшие во время крупного ДТП с участием автобуса компании «РН-Бурение» вахтовики были застрахованы. Об этом представители компании заявили на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Максимальная сумма страховой выплаты составит 2,2 млн рублей, уточнили представители компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в районе 16:00 по местному времени 29 декабря на 820-м километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск». Шестеро человек погибли, ещё 18 получили различные травмы.

В автобусе ехал 21 сотрудник компании «РН-Бурение». Из них четверо погибли. Все они были буровыми мастерами, приехавшими на вахту из Уфы, Краснодара и Самарской области. Также ДТП унесло жизни водителей автобуса и встречного грузовика.

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