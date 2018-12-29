6 погибших и 18 пострадавших: подробности крупного ДТП в Югре

Нефтеюганск, Югра, , 18:46 — REGNUM В результате произошедшего на 820-м километре федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» ДТП с участием автобуса с вахтовиками пострадали 24 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры.

Из них шестеро погибли, а 18 получили травмы. У шести пострадавших травмы лёгкой тяжести, ещё у 12 — средней. Помощь они получают в больницах Нефтеюганска и Пойковского. Дополнительно привлечены нейрохирурги Сургутского травматологического центра. На месте работает и руководство окружного департамента здравоохранения.

На экстренном заседании комиссии по ЧС, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова, вице-губернатор Всеволод Кольцов заверил главу региона в том, что крови, а также противоболевых и противошоковых препаратов в учреждениях здравоохранения хватает. Также к экстренному обследованию пострадавших готово и диагностическое оборудование.

Другой вице-губернатор, Андрей Зобницев, добавил, что сообщение в экстренные службы о ДТП поступило в 16:45 по местному времени. В нём оказались задействованы автобус, грузовик и два легковых автомобиля. На месте работают 28 человек и 12 единиц техники.

Известно. что в автобусе находился 21 сотрудник компании «РН-Бурение». Среди них буровые мастера, рабочие и помощники буровых мастеров. Автобус выехал после обеда из Нефтеюганска. Сотрудники возвращались на свои объекты бурения.

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