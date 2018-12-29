В Югре разбился автобус с вахтовиками: шесть человек погибли

Ханты-Мансийск, , 18:18 — REGNUM В Югре ДТП с участием автобуса с рабочими погибли шесть человек. Ещё не менее 14 получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Трагедия произошла около 16:00 по местному времени на 820-м километре федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск». Недалеко от Приразломного месторождения столкнулись грузовая машина и автобус, уточнили в СКР.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению. По информации прокуратуры, на место уже выехал прокурор Югры Евгений Ботвинкин. Идут проверки.

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