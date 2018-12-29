Суббота, 29 Декабря 2018 года
18:56:06 МСК

В Югре разбился автобус с вахтовиками: шесть человек погибли

Происшествия

Не менее 14 травмированы

Ханты-Мансийск, 29 декабря 2018, 18:18 — REGNUM  В Югре ДТП с участием автобуса с рабочими погибли шесть человек. Ещё не менее 14 получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Трагедия произошла около 16:00 по местному времени на 820-м километре федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск». Недалеко от Приразломного месторождения столкнулись грузовая машина и автобус, уточнили в СКР.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению. По информации прокуратуры, на место уже выехал прокурор Югры Евгений Ботвинкин. Идут проверки.

Читайте развитие сюжета: 6 погибших и 18 пострадавших: подробности крупного ДТП в Югре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить