В Нидерландах задержали несколько человек подготавливавших теракт

Амстердам, , 18:04 — REGNUM В Роттердаме полицейские задержали четверых злоумышленников, готовивших террористический акт, сообщает интернет-портал nltimes. nl со ссылкой на полицию Нидерландов.

По информации портала, где террористическую атаку подозреваемые намеревались провести, неизвестно, однако полицейские занимаются выяснением этого вопроса.

Прокуратура королевства Нидерланды расследует связи злоумышленников и мотивы их поступка.

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