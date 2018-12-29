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В Нидерландах задержали несколько человек подготавливавших теракт

Происшествия

По предварительной информации, теракт они хотели устроить на территории Франции

Амстердам, 29 декабря 2018, 18:04 — REGNUM  В Роттердаме полицейские задержали четверых злоумышленников, готовивших террористический акт, сообщает интернет-портал nltimes. nl со ссылкой на полицию Нидерландов.

По информации портала, где террористическую атаку подозреваемые намеревались провести, неизвестно, однако полицейские занимаются выяснением этого вопроса.

Прокуратура королевства Нидерланды расследует связи злоумышленников и мотивы их поступка.

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