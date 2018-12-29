Главу «ОУН-УПА»* побили в Ивано-Франковске

Ивано-Франковск, Украина, , 18:17 — REGNUM Председателя «ОУН-УПА» * Богдана Боровича побили в Ивано-Франковске, сообщает 29 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером 27 декабря. Отмечается, что между Боровичем и другим гражданином произошел конфликт, завязалась драка. Утверждается, что Борович получил повреждения средней степени тяжести.

Напомним, «Организация украинских националистов» * и «Украинская повстанческая армия» * — это организации, созданные в начале-середине XX века украинскими националистами. В Великую Отечественную войну участники этих организаций сотрудничали с немецкими фашистами, а также регулярно устраивали массовые зачистки тех, кто не был этническим украинцем.

* «ОУН-УПА» — организация, деятельность которой запрещена в РФ