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Брянские полицейские возбудили дело из-за ДТП, в котором пострадали 8 детей

Происшествия

Авария произошла 27 декабря

Брянск, 29 декабря 2018, 17:19 — REGNUM  В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали восемь школьников. Как сообщили 29 декабря в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла в Навлинском районе области. В ДТП попал автобус, в котором ехали 19 школьников и двое сопровождающих, а также «КАМАЗ» и микроавтобус.

По предварительны данным полицейских, 21-летний водитель «КАМАЗа» не соблюдал дистанцию и столкнулся с микроавтобусом, который впоследствии выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены 8 школьников для оказания медицинской помощи и обследования. Тяжкие телесные повреждения также получили водитель микроавтобуса «Опель-Виваро» и 60-летняя пассажирка автобуса «Пежо», сопровождавшая детей», — сообщили в пресс-службе.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Виновнику аварии может грозить до двух лет лишения свободы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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