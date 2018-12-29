В Швеции троих уроженцев Киргизии и Узбекистана обвинили в терроризме

Стокгольм, , 15:43 — REGNUM Прокуратура Швеции предъявила обвинение в финансировании «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Троих из них также обвиняют в подготовке к теракту, сообщило Sveriges Radio.

По данным следствия, ранее они приобрели около 660 килограммов и 105 литров химикатов, а также другие подручные средства, которые планировали использовать для совершения террористических атак. Те же химические компоненты использовались во время теракта, произошедшего в Лондоне в 2005 году.

Отметим, что среди обвиняемых оказались трое выходцев из Киргизии и Узбекистана.

Пятеро из шести обвиняемых уже арестованы. Основные слушания по возбужденному против них уголовному делу начнутся 7 января 2019 года и продлятся до начала февраля.

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ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля 2017 года в столице Швеции произошел террористический акт — 39-летний уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал на грузовике в толпу людей, в результате чего погибли пять человек, в том числе один ребенок.

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Впоследствии его арестовали, а в июне 2018 года суд приговорил Акилова к пожизненному лишению свободы.