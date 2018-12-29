В Екатеринбурге маршрутный автобус врезался в столб – есть пострадавшие

Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM В Екатеринбурге автобус городского маршрута №014 врезался в столб на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти. В результате дорожно-транспортного происшествия 11 пассажиров, в том числе несовершеннолетние, доставлены в больницы с различными травмами.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что надзорные органы проводят проверку соблюдения регулирующего правила перевозки пассажиров законодательства. На данный момент установлено, что данный маршрут обслуживает транспортная компания ООО «Уралтрансгрупп».

"Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдения законодательства при перевозке пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса», — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, что ранее прокуратура уже проводила проверку деятельности транспортной компании ООО «Уралтрансгрупп» в связи с другим инцидентом. Было установлено, что водитель и кондуктор автобуса, следовавшего по маршруту №021, нарушили закон, высадив несовершеннолетнюю девочку за семь остановок до пункта назначения и не обеспечив её пересадку на другой автобус.

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