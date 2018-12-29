В Турции задержали около 500 нелегальных мигрантов

Анкара, , 13:53 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 500 нелегальных мигрантов, сообщает 29 декабря Anadolu Ajansi.

Все беженцы пытались проникнуть на территорию Европейского союза, через Грецию. Власти не раскрыли национальную принадлежность задержанных. Мигранты доставлены в специализированные службы, где будет решаться вопрос об их депортации.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности, речь идет о Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, в 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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