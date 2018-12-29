Цунами в Индонезии: группа спасателей продолжает поиск пострадавших

Джакарта, , 13:25 — REGNUM Объединенная группа спасателей в Индонезии оптимизировала поиск и эвакуацию пострадавших от цунами в Зондском проливе, сообщает Antaranews.

«Сегодня мы нашли три тела», — заявил глава национального агентства по поиску и спасению в провинции Бантен 29 декабря.

Объединенная группа, состоящая из сотрудников агентства по поиску и спасению, армии, полиции, агентства по борьбе со стихийными бедствиями и волонтеров, ведет поиск пострадавших и пропавших без вести граждан Индонезии после цунами.

Известно также, что работа группы спасателей была затруднена из-за плохой погоды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на Индонезию обрушилось цунами, которое унесло жизни более 420 человек, больше семи тысяч получили ранения.

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