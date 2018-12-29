Экспресс «Киев — Борисполь» снова сломался

Киев, , 13:08 — REGNUM В Киеве у станции «Дарница» сломался экспресс, соединяющий город с международным аэропортом «Борисполь», сообщил 29 декабря ресурс dtp.kiev.ua.

Пассажирам, спешащим на авиарейсы, пришлось ждать следующего поезда:

«Наш «гиперлуп» опять поломался, простоял с людьми на Дарницком вокзале почти час», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало, торжественное открытие поезда до Борисполя состоялось 30 ноября 2018 года при участии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. На следующий день «новейший» экспресс сломался, в дальнейшем поломки стали происходить постоянно.

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Как выяснил популярный украинский блогер Анатолий Шарий, польские рельсовые автобусы, курсирующие до «Борисполя» проработали на украинских железных дорогах около десяти лет без какого-либо ремонта.

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