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Военные Египта ликвидировали 40 террористов — СМИ

Происшествия

Спецоперация была проведена на следующий день после террористического акта в Каире

Каир, 29 декабря 2018, 12:48 — REGNUM  Правоохранительные службы Египта ликвидировали десятки людей, связанных с террористической деятельностью, сообщает 29 декабря Anadolu Ajansi.

Спецоперация была проведена на следующий день после террористического акта в Каире, в ходе которого погибли трое туристов и один гид.

В заявлении министерства внутренних дел Египта утверждается, что во время спецоперации, проходившей в провинциях Гиза и Северный Синай, были ликвидированы 40 террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с февраля 2018 года в Египте объявлена масштабная контртеррористическая операция, которая проводится преимущественно на Синайском полуострове. Силовики ведут борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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