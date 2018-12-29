Под Хабаровском найден последний пропавший под снежными завалами горняк

р.п. Многовершинный, Хабаровский край, , 12:33 — REGNUM В Хабаровском крае спасатели обнаружили последнего оказавшегося под снежными завалами после схода лавины у посёлка Многовершинный сотрудника золотодобывающего предприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 29 декабря.

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Семь человек нашли после схода лавины под Хабаровском, ещё один погиб

«Человек жив, его состояние удовлетворительное. В настоящий момент поиски завершены», — уточнили в пресс-службе.

В результате спасательной операции из-под снега были извлечены 11 человек. В их числе механик компрессорной станции, которого завалило первым, а также ещё 10 работников предприятия, отправившихся ему на помощь, но также попавших под завалы.

Двое из спасённых людей скончались. Пять человек находятся в поселковой больнице. Состояние пострадавших удовлетворительное.

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Как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько снежных лавин сошли сегодня утром, 29 декабря, в посёлке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. В зоне бедствия оказалась компрессорная станция золотодобывающей компании. Под снежные завалы попали 11 человек. В Николаевском районе сохраняется режим ЧС. Следственные органы возбудили уголовное дело.

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