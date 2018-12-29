Жителя Чувашии подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы

Чебоксары, , 12:30 — REGNUM В Чувашии продолжается расследование по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании падчерицы. Об этом сообщает СКР.

По данным следствия, преступление было совершено в Моргаушском районе в конце июня 2016 года в доме, где проживали подозреваемый и его падчерица. Девочке на тот момент было 13 лет.

«Используя беспомощное состояние падчерицы, в силу ее малолетнего возраста, совершил ее изнасилование», — говорится в сообщении.

О происшествии правоохранительным органам стало известно в декабре 2018 года от педагогов техникума, в котором обучается 16-летняя девушка.

Подозреваемый заключён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следствием также проверяется информация об иных аналогичных фактах, совершенных в период их совместного проживания.

В СКР отмечают, что ранее злоумышленник был судим по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Мать потерпевшей не проживает с семьей с 2016 года и находится в федеральном розыске.

Также в центральном аппарате СКР продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ («Изнасилование») по заявлению об изнасиловании сестры потерпевшей в одном из детских лагерей Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года возбуждено дело по заявлению местного жителя об изнасиловании его несовершеннолетней дочери в августе 2017 года в детском оздоровительном лагере «Созвездие», расположенном в Ядринском районе. Следствие продолжается, проводится ряд экспертиз.

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