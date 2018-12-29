Экс-сотрудник ядерного центра в Сарове осужден за хищение 3,4 млн рублей

Саров, Нижегородская область, , 12:26 — REGNUM Саровский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) за хищение средств путем обмана и злоупотребления доверием своего непосредственного начальника (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, в 2013 году он убедил своего начальника принять на работу своего знакомого якобы, для выполнения им работы по 3Д-моделированию ювелирных изделий, после чего предложил отправить вновь принятого сотрудника в командировку в Италию для обучения в ювелирной школе.

Начальника осужденный убедил, что обучение необходимо для освоения новых методов производства, изготовления передовых моделей ювелирной продукции на современном оборудовании. При этом он заведомо знал, что знакомый будут выполнять эту работу не в интересах РФЯЦ-ВНИИЭФ, а на благо работающего в Нижнем Новгороде подконтрольного ему ООО.

В результате в период с 2013 по 2017 год фиктивно трудоустроенному сотруднику была выплачена зарплата с учетом компенсаций и стимулирующих выплат в размере 2,109 млн рублей, сумма страховых взносов составила 637 тыс. рублей. Кроме того, в период нахождения сотрудника в командировке во Флоренции с января по апрель 2014 года ядерный центр израсходовал 685,9 тыс. рублей. Общая сумма ущерба для РФЯЦ-ВНИИЭФ составила 3,432 млн рублей.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима, в пользу центра с него взыскали 3,432 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, ФГУП, которое работает в Сарове, является градообразующим предприятием, на котором работает почти 22 тыс. человек.