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В Ярославле задержаны воры, похитившие 5,5 млн рублей под видом инкассации

Происшествия

Один из них ранее был сотрудником автосалона

В Ярославле задержаны воры, похитившие 5,5 млн рублей под видом инкассации
Иллюстрация: Pixabay.com
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Ярославль, 29 декабря 2018, 12:24 — REGNUM  В Ярославле задержаны четверо подозреваемых в хищении 5,5 миллиона рублей из автосалона под видом инкассации. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

Преступление было совершено в июле 2018 года. В автосалон на проспекте Фрунзе пришел человек в форме инкассатора и забрал выручку. Как позже выяснилось, мужчина не только не является инкассатором, но и приехал в автосалон на велосипеде. На нем же он и покинул место преступление.

«Обман обнаружился, когда спустя некоторое время в автосалон приехали настоящие инкассаторы», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе спецоперации в Ярославской области задержаны трое подозреваемых, а в Москве — соучастник. Один из фигурантов ранее работал в данном автосалоне и знал, каким образом проходит инкассация денежных средств. Задержанные заключены под стражу по решению суда.

Задержание произвели сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками УМВД России по Ярославской области.

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