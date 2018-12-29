Лесной пожар в Южной Корее тушили 13 часов

Сеул, , 11:54 — REGNUM Вчера 28 декабря около 20:43 по местному времени в южнокорейской провинции Канвондо загорелся лес, сообщает SBS NEWS.

ЧП произошло в районе Миро-мён, г.Самчхок. По предварительным данным сгорело 10 Га леса и один дом. Пожар потушили спустя 13 часов, 29 декабря в 9:30 по местному времени.

Для тушения было задействовано более 250 человек и 23 единиц техники, однако из-за сильных порывов ветра процесс был не легким.

По состоянию на 29 декабря в тушении лесного пожара было задействовано 13 вертолетов, 22 пожарные машины и 1153 человека.