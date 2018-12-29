Суббота, 29 Декабря 2018 года
11:55:05 МСК

Лесной пожар в Южной Корее тушили 13 часов

Происшествия

Сгорело около 10 Га

Сеул, 29 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  Вчера 28 декабря около 20:43 по местному времени в южнокорейской провинции Канвондо загорелся лес, сообщает SBS NEWS.

ЧП произошло в районе Миро-мён, г.Самчхок. По предварительным данным сгорело 10 Га леса и один дом. Пожар потушили спустя 13 часов, 29 декабря в 9:30 по местному времени.

Для тушения было задействовано более 250 человек и 23 единиц техники, однако из-за сильных порывов ветра процесс был не легким.

По состоянию на 29 декабря в тушении лесного пожара было задействовано 13 вертолетов, 22 пожарные машины и 1153 человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить