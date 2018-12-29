Десятый пострадавший после схода лавины под Хабаровском найден живым

р.п. Многовершинный, Хабаровский край, , 11:44 — REGNUM В Хабаровском крае на месте схода лавины у посёлка Многовершинный в Николаевском районе найден десятый пропавший горняк, оказавшийся под снежными массами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 29 декабря.

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«Человек находился в бытовке штольни, которую завалило снегом. Во время поисков заметили свет от его фонаря», — уточнили в администрации.

Состояние спасённого оценивается как удовлетворительное. Ранее был найден ещё один пострадавший. Всего в ходе поисково-спасательных работ непосредственно под снежными массами были обнаружены и извлечены девять человек. Из них один был найден без признаков жизни, второй пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

«Всех кого достали — это полный состав спасательной группы, которая отправилась на помощь первому пострадавшему на компрессорной станции, но не дошла, так как тоже попала под лавину», — уточнили в комитете правительства края по гражданской защите.

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Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь врачами районной больницы посёлка Многовершинный.

Добавим, что в комитете правительства края по гражданской защите уточнили, что позднее появилась информация об одиннадцатом исчезнувшем работнике. Его судьба пока остаётся неизвестной.

Как сообщало ИА REGNUM, лавина в посёлке Многовершинный сошла утром 29 декабря. Под завалами оказались десять сотрудников золотодобывающего предприятия. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать 55 человек и шесть единиц спецтехники.

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