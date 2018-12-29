Дорога в Грузию закрыта третьи сутки: на границе застряли 935 машин

Владикавказ, , 11:21 — REGNUM В Северной Осетии на пункте пропуска Верхний Ларс стоят в ожидании погоды уже около 1000 автомобилей. Запрет на движение по Военно-Грузинской дороге был введен с 16:30 26 декабря из-за снегопадов по рекомендации пограничной полиции Грузии, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе республиканского управления МЧС.

С российской стороны открытия дороги ожидают 335 грузовиков и 600 легковых автомобилей. За почти трое суток с момента запрета на движение всех видов транспортных средств снегопады так и не прекратились, и прогноз погоды остается неблагоприятным.

По информации МЧС, для ожидающих открытия движения водителей и их пассажиров развернуты два пункта обогрева и рассматривается вопрос о развертывании еще одного. В них можно не только погреться и выпить чаю, но и зарядить мобильные устройства.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 13:00 26 декабря было закрыто из-за снегопадов движение всех видов транспорта и по Транскавказской автомагистрали. Высота снежного покрова в этом районе уже превысила 110 см. Для людей, оказавшихся в плену у стихии в районе селения Бурон, был развернут пункт обогрева.

С 20:00 28 декабря 2018 года движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях было открыто.

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