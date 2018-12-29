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По факту гибели ребёнка на пожаре в новгородском общежитии возбуждено дело

Происшествия

23-летняя мать оставила 3-летнего сына в квартире одного без присмотра

По факту гибели ребёнка на пожаре в новгородском общежитии возбуждено дело
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Следственный Комитет Российской Федерации.

Великий Новгород, 29 декабря 2018, 11:10 — REGNUM  В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели 3-летнего ребёнка в результате пожара в одной из комнат общежития на улице Космонавтов ночью 27 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 декабря, в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, 23-летняя мать оставила без присмотра в квартире трёхлетнего сына. Возник пожар. Ребёнка вытащили из горящей комнаты спасатели, но позднее мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание.

Для установления точной причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства пожара выясняются.

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Пожары и разрушения в общежитиях
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