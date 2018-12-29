Взрыв на газопроводе оставил без газа и тепла более 12,5 тыс. калужан

Калуга, , 10:40 — REGNUM В ночь на 29 декабря произошел взрыв на магистральном газопроводе диаметром 700 мм между городами Протвино и Серпухов Московской области. В результате произошло отключение подачи газа на ГРС «Протвино». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, из-за аварии без «голубого топлива» и теплоснабжения остались 12,5 тысяч жителей города Кремёнки, деревень Новоселки и Ершово, села Троицкое Жуковского района Калужской области.

По информации главы администрации Жуковского района Анатолия Суярко, в 6.30 утра 29 декабря состоялось заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором были приняты необходимы организационные решения. Силами сотрудников районной администрации, управляющих компаний, местных депутатов проводятся подворовые обходы граждан с целью разъяснения ситуации. Основные задачи — ликвидировать аварию в течение суток и исключить возможные перегрузки на электросети.

Между тем, по сообщению Главного управления МЧС России по Калужской области, под отключение также попали и восемь населенных пунктов Тарусского района с населением около тысячи человек. Авария оставила без газа и тепла и ряд школ, интернатов и детсадов.

Восстановление газоснабжения планируется осуществить 29 декабря с 20:00 до 24:00.

Напомним, газоснабжение населенных пунктов Жуковского и Тарусского района Калужской области осуществляется от газораспределительной станции «Протвино» Московской области.