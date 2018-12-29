Суббота, 29 Декабря 2018 года
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Соцсети: по улицам Кызыла бродил волк

Происшествия

Есть предположение, что хищник содержался в домашних условиях

Соцсети: по улицам Кызыла бродил волк
Иллюстрация: Скриншот со страницы группы «Тыва Медээ» Новости Тувы». Vk.com
Волк на улицах Кызыла

Кызыл, 29 декабря 2018, 10:12 — REGNUM  На улицах столицы Тувы — города Кызыла — был обнаружен волк.

29 декабря хищника уничтожили. Информация об этом появилась на страницах паблика «Тыва Медээ» Новости Тувы» в соцсети «ВКонтакте».

"Все признаки убитого хищника говорят о том, что зверь содержался в домашних условиях (следы ошейника на шее, характерный запах псины, говорящий о том, что животное жило в конуре, экскременты показывают, что его кормили кормом для собак)», — говорится в сообщении паблика.

Уточняется, что сотрудники Госкомохотнадзора Тувы совместно с полицейскими ищут хозяев хищника, так как незаконное содержание диких животных — серьёзное нарушение природоохранного законодательства.

Как сообщили ИА REGNUM в МВД Тувы, данная информация проверяется.

По данным Госкомохотнадзора Тувы, в республике проводится работа по регулированию численности волков. На сегодняшний день всего по региону уничтожено 308 волков.

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Борьба с нападением волков
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