Соцсети: по улицам Кызыла бродил волк

Кызыл, , 10:12 — REGNUM На улицах столицы Тувы — города Кызыла — был обнаружен волк.

29 декабря хищника уничтожили. Информация об этом появилась на страницах паблика «Тыва Медээ» Новости Тувы» в соцсети «ВКонтакте».

"Все признаки убитого хищника говорят о том, что зверь содержался в домашних условиях (следы ошейника на шее, характерный запах псины, говорящий о том, что животное жило в конуре, экскременты показывают, что его кормили кормом для собак)», — говорится в сообщении паблика.

Уточняется, что сотрудники Госкомохотнадзора Тувы совместно с полицейскими ищут хозяев хищника, так как незаконное содержание диких животных — серьёзное нарушение природоохранного законодательства.

Как сообщили ИА REGNUM в МВД Тувы, данная информация проверяется.

По данным Госкомохотнадзора Тувы, в республике проводится работа по регулированию численности волков. На сегодняшний день всего по региону уничтожено 308 волков.