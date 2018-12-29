В массовом ДТП на Невском проспекте тяжело пострадал человек

Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Столкновение четырех автомобилей произошло в субботу, 29 декабря, около 5 часов утра на Невском проспекте в центре Петербурга.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автомобили двигались в попутном направлении. При этом один из водителей, как установлено, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии один из участников ДТП доставлен в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Как рассказали очевидцы в соцсети, в этом ДТП около канала Грибоедов участвовали BMW Х5, Kia Soul одной из каршеринговых компаний, ВАЗ-2104 и еще один автомобиль.

«Проезжал мимо в 8:20, одна машина (марку да не понял) просто в гармошку. Надеюсь, водитель жив», — пишет пользователь под ником «Михаил Петрунин».

Судя по фото, автомобиль ВАЗ практически полностью уничтожен в этом ДТП.