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В массовом ДТП на Невском проспекте тяжело пострадал человек

Происшествия

За рулем одной из машин был пьяный водитель

В массовом ДТП на Невском проспекте тяжело пострадал человек
Иллюстрация: Https://vk.com/spb_today
Массовое ДТП на Невском проспекте (цитата группы «ДТП и ЧП")

Санкт-Петербург, 29 декабря 2018, 09:52 — REGNUM  Столкновение четырех автомобилей произошло в субботу, 29 декабря, около 5 часов утра на Невском проспекте в центре Петербурга.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автомобили двигались в попутном направлении. При этом один из водителей, как установлено, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии один из участников ДТП доставлен в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Как рассказали очевидцы в соцсети, в этом ДТП около канала Грибоедов участвовали BMW Х5, Kia Soul одной из каршеринговых компаний, ВАЗ-2104 и еще один автомобиль.

«Проезжал мимо в 8:20, одна машина (марку да не понял) просто в гармошку. Надеюсь, водитель жив», — пишет пользователь под ником «Михаил Петрунин».

Судя по фото, автомобиль ВАЗ практически полностью уничтожен в этом ДТП.

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Дорожно-транспортные происшествия
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