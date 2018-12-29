Телеведущий из Лос-Анджелеса найден мертвым в отеле

Лос-Анджелес, США, , 09:55 — REGNUM Американский журналист и телеведущий Крис Баррос (Chris Burrous) найден мертвым в дешевом отеле к северу от Лос-Анджелеса, пишет газета The New York Post.

Вечером 27 декабря полиция и спасатели были вызваны в отель Days Inn в Глендейле и обнаружили в номере бездыханное тело 43-летнего Барроса. Спутник журналиста пытался оказать ему помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть журналиста.

«Наши сотрудники сразу его узнали — ведь здесь каждый знает Криса», — сказал представитель полиции. Находившийся в номере с Барросом мужчина сообщил, что тот упал и потерял сознание после принятия большой дозы наркотиков. Полиция начала расследование.

Крис Баррос вел утреннюю передачу по выходным на телеканале KTLA 5 News. Также у него была авторская рубрика Burrous Bites, в которой он регулярно рассказывал о ресторанах и кафе Лос-Анджелеса.