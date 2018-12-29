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У берегов Сирии самолет-разведчик ВМС США подлетел к российским кораблям

Происшествия

Экипаж P-8A Poseidon никак не отреагировал на сигналы российских военных

Москва, 29 декабря 2018, 09:45 — REGNUM  Патрульный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon вторгся в воздушное пространство у берегов Сирии, ранее закрытое для проведения учебных стрельб кораблями ВМФ России. Об этом пишет 29 декабря портал avia.pro.

Отмечается, что американское воздушное судно, несмотря на неоднократные предупреждения, пролетело в нескольких километрах от боевых кораблей ВМФ России. Сообщается, что экипаж P-8A Poseidon никак не отреагировал на сигналы российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября стало известно, что самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon приблизился на рекордно малое расстояние к границе России над Финским заливом.

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