В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Джакарта, , 09:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,1 по шкале Рихтера произошло на индонезийском острове Талауд, входящем в провинцию Северный Сулавеси, сообщает Antaranews.

«На острове Талауд в 10:39 по местному времени произошло землетрясение на глубине 69 километров», — заявил руководитель службы по связям с общественностью агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Тауфан Маулана 29 декабря.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в национальном агентстве по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии заявили, что активность землетрясений в стране резко возросла в течение 2018 года. В текущем году в Индонезии произошло 11 577 землетрясений различной интенсивности.

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