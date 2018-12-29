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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Происшествия

Землетрясение произошло на острове Талауд

Джакарта, 29 декабря 2018, 09:35 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 7,1 по шкале Рихтера произошло на индонезийском острове Талауд, входящем в провинцию Северный Сулавеси, сообщает Antaranews.

«На острове Талауд в 10:39 по местному времени произошло землетрясение на глубине 69 километров», — заявил руководитель службы по связям с общественностью агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Тауфан Маулана 29 декабря.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в национальном агентстве по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии заявили, что активность землетрясений в стране резко возросла в течение 2018 года. В текущем году в Индонезии произошло 11 577 землетрясений различной интенсивности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло более 11 тыс. землетрясений за 2018 год

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Землетрясения
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