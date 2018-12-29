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ДТП в Хабаровском крае: двое человек погибли, еще пятеро — в больнице

Происшествия

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, четверо остальных — в состоянии средней тяжести

Хабаровск, 29 декабря 2018, 09:27 — REGNUM  В результате столкновения двух иномарок в Амурском районе Хабаровского края двое человек погибли, еще пятеро были госпитализированы, сообщили 29 декабря в краевом ГИБДД.

Отмечается, что столкновение произошло утром на заснеженной трассе. Двое человек погибли на месте, пятеро получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает местное агентство «Амурпресс».

По данным экстренных служб, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, четверо остальных — в состоянии средней тяжести. В настоящее время по факту произошедшего начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Алтайском крае в автоаварии пострадали десять человек. В результате ДТП травмы получили восемь несовершеннолетних.

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