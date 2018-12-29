Снегопад и гололедица: свердловчан призывают к осторожности на дорогах

Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM На востоке Свердловской области синоптики прогнозируют обильные осадки, метель, а на дорогах региона и городов — гололёд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уральского Гидрометцентра.

В связи с погодными условиями спасатели призывают свердловчан к осторожности на трассах и дорогах. Главам муниципалитетов направлены соответствующие предупреждения о принятии дополнительных мер по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения.

«Сотрудниками МЧС организовано информирование дальнобойщиков об ухудшении погодных условий. Оперативными группами МЧС в зоне прогнозируемого снега будет осуществляться мониторинг дорожной обстановки», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отметим, что в том числе из-за погодных условий на автодорогах Екатеринбурга в последние дни наблюдаются сильные пробки. Ситуация усугубляется тем, что из-за гололёда стало происходить больше аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели в Свердловской области из-за арктического антициклона установились сильные морозы. К середине текущей недели потеплело, но в регион и областной центр пришли обильные снегопады.

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