В Красноярском крае после падения первоклассницы в септик возбуждено дело

Бирилюсский р-н, Красноярский край, , 08:42 — REGNUM В Бирилюсском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело о халатности по факту падения ребёнка в канализационный колодец. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 декабря в Главном следственном управлении СКР.

Инцидент произошёл 23 декабря в селе Новобирилюссы. По предварительной версии следствия, первоклассница вместе со своей девятилетней двоюродной сестрой проходили по территории местного Дома культуры. Семилетняя девочка, не заметив опасности, провалилась в септик, закрытый фрагментом ДВП и припорошенный снегом. Канализационный колодец был заполнен холодной водой на уровне 2,7 метра.

Старшая сестра побежала звать на помощь 15-летнего брата. Подросток вытащил замерзающую девочку из воды через 10 минут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ведомстве считают, что девочку спас пуховик, который как воздушная подушка помог ей удержаться на поверхности. Сейчас состояние её здоровья не вызывает опасений.

Следователи уже опросили директора Дома культуры. По её словам, крышку от колодца часто воровали, поэтому его прикрыли фанерой. В ведомстве установят, кто из должностных лиц Дома культуры является ответственным за безопасную эксплуатацию септика. Расследование продолжается.

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