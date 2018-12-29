В США задержан подозреваемый в убийстве полицейского

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Правоохранительные органы американского штата Калифорния арестовали нелегального мигранта, подозреваемого в убийстве полицейского, сообщает 29 декабря Fox News.

Преступление было совершено в среду 26 декабря, подозреваемого удалось арестовать лишь спустя двое суток.

Представители полиции отметили, что выходец из Мексики находился на территории США незаконно. Пока нет информации относительно мотивов преступления.

Напомним, проблема нелегальной миграции в США встала остро тогда, когда президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении построить на границе с Мексикой стену, дабы решить эту проблему.

Кроме того, глава Белого дома не раз заявлял о своем желании запретить въезд в страну мигрантам из тех стран, в которых высока угроза терроризма. Споры по данному вопросу раскололи общество.

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