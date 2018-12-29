Свердловская прокуратура закончила проверку инцидента с ребёнком в автобусе

Екатеринбург, , 08:48 — REGNUM В Екатеринбурге внесено представление об устранении нарушений закона руководству транспортного предприятия, чьи автобусы обслуживают маршрут общественного транспорта №021. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки надзорный орган установил, что водитель и кондуктор маршрутки №021, не доехав до пункта назначения, высадили из автобуса несовершеннолетнюю девочку по причине поломки транспорта. При этом они были обязаны дождаться на остановке следующего маршрута и обеспечить пересадку пассажира, чтобы он мог доехать до нужной остановки.

«Сотрудники маршрута указанную обязанность не выполнили, чем поставили несовершеннолетнего пассажира в условия, угрожающие его жизни и здоровью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 16 декабря. Вечером того дня водитель и кондуктор маршрута №021 городского общественного транспорта высадили несовершеннолетнюю девочку на остановке «Хладокомбинат №3» не довезя её до пункта назначения. При этом ребёнку сообщили, что у автобуса кончился бензин.

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В итоге девочка позвонила матери, сообщила о своём местонахождении и попросила забрать домой на машине. По мнению матери, её ребёнка «выгнали» из автобуса, потому что девочка осталась единственным пассажиром и водитель маршрутки не хотел ехать до конечной.

Напомним, что это не единственное ЧП в городском общественном транспорте Екатеринбурга. Ранее разразился скандал, связанный с оскорблениями в адрес инвалида, после чего он был вынужден покинуть автобус.

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