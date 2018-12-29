В ДНР сообщили о гибели украинских военных на собственном минном поле

Донецк, , 07:59 — REGNUM В результате подрыва группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на собственном минном поле двое силовиков погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщил 28 декабря замначальника Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, украинские военные пытались овладеть территорией «серой зоны» на мариупольском направлении.

«Две группы противника численностью по 12−14 человек каждая пытались скрытно подойти к нашим позициям, однако вышли на свое минное поле», — сообщил Басурин.

Замначальника Народной милиции ДНР добавил, что в результате подрыва на минах, по предварительным данным, трое украинских боевиков получили ранения и двое погибли.

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