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ЛНР: ВСУ дважды нарушили перемирие

Происшествия

Жертв и разрушений нет

ЛНР: ВСУ дважды нарушили перемирие
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Война на Украине

Луганск, 29 декабря 2018, 07:55 — REGNUM  За минувшие сутки военные формирования Украины дважды нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 29 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

ВСУ обстреляли из вооружения БМП позиции Народной милиции у посёлка Веселогоровка, а также открыли огонь из стрелкового оружия возле населённого пункта Николаевка.

Обошлось без жертв, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли четыре населённых пункта на территории ЛНР. Украинские силовики применили 82-мм миномёты и гранатомёты различных видов.

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Защитники ЛНР также сбили беспилотный летательный аппарат, который пытался вести разведку в районе линии соприкосновения сторон.

Отметим, использование беспилотников запрещено Минскими соглашениями, которые украинская сторона подписала в начале 2015 года.

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