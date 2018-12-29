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В США журналистка скончалась от свиного гриппа

Происшествия

Знакомая нашла девушку дома в тяжелом состоянии — Пайтон с трудом дышала

Лос-Анджелес, США, 29 декабря 2018, 07:55 — REGNUM  Заражение вирусом гриппа H1N1 стало причиной смерти американской журналистки Брэ Пайтон. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

27 декабря знакомая нашла журналистку дома в тяжелом состоянии — Пайтон с трудом дышала. Девушку доставили в отделение интенсивной терапии, однако на следующий день она умерла.

Медики диагностировали у Пайтон заражение вирусом так называемого свиного гриппа и менингит.

26-летняя Брэ Пайтон была политическим обозревателем в сетевом издании The Federalist. Кроме того, телеканал Fox News регулярно приглашал ее на эфиры как эксперта.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2017/18 годов в США от гриппа скончались более 80 детей. Чаще всего фиксировалось заражение штаммом H3N2. Он считается более опасным, чем штамм H1N1, так как на него хуже действуют вакцины.

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Свиной грипп
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