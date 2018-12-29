После схода лавины под Хабаровском объявлен режим ЧС

Хабаровск, , 07:48 — REGNUM В Николаевском районе Хабаровского края, где на посёлок Многовершинный сошла лавина, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 29 декабря.

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«Ситуация находится на контроле у губернатора Хабаровского края. Решается вопрос по вылету на место ЧС», — говорится в сообщении.

В настоящее время под снегом остаются два человека. Семь человек, оказавшихся под завалом, удалось извлечь, ещё один был найден без признаков жизни.

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На месте завала работает группа сотрудников золотодобывающего предприятия численностью около 50 человек. Спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями. Дополнительная спецтехника не может сюда добраться из-за толстого снежного покрова: глубина снега в районе завала превышает два метра. Воспользоваться вертолётом тоже невозможно, так как сейчас в Николаевском районе сильный ветер и высока угроза обледенения воздушных судов.

«Сейчас наша колонна подходит к перевалу, за которым находится штольня открытого типа. Если удастся его преодолеть, то через 3−4 часа двенадцать спасателей будут на месте и приступят к работам. Пока из-за метели они продвигаются очень медленно», — уточнил руководитель комиссии по ЧС, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Как сообщало ИА REGNUM, сход лавин в посёлке Многовершинный на штольне золотодобывающего предприятия произошёл утром 29 декабря. Под снежными завалами, по данным региональных властей, оказались 11 человек. По уточнённым данным ГУ МЧС, снегом завалило 10 человек. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после схода лавины (ч. 3 ст. 216 УК РФ).