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В Индонезии произошло более 11 тыс. землетрясений за 2018 год

Происшествия

Более 11 тыс. землетрясений в 2018 году по сравнению с 6929 в 2017 году

Джакарта, 29 декабря 2018, 07:47 — REGNUM  На основании данных центра землетрясений национального агентства по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии, активность землетрясений в стране резко возросла в течение 2018 года, сообщает Antaranews.

Известно, что за 2018 год в Индонезии произошло 11 577 землетрясений различной интенсивности по сравнению с 6929 в 2017 году.

«Высокий уровень активности землетрясений в Индонезии в 2018 году был вызван несколькими сильными землетрясениями и серией многочисленных подземных толчков», — заявил глава центра землетрясений и цунами Рахмат Трийоно.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2018 года в индонезийской провинции Центральный Сулавеси произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,4. Число погибших достигло 1374 тыс. человек.

Подробности: Землетрясение в Индонезии: число жертв приблизилось к 1,4 тыс

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