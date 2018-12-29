В Индонезии произошло более 11 тыс. землетрясений за 2018 год

Джакарта, , 07:47 — REGNUM На основании данных центра землетрясений национального агентства по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии, активность землетрясений в стране резко возросла в течение 2018 года, сообщает Antaranews.

Известно, что за 2018 год в Индонезии произошло 11 577 землетрясений различной интенсивности по сравнению с 6929 в 2017 году.

«Высокий уровень активности землетрясений в Индонезии в 2018 году был вызван несколькими сильными землетрясениями и серией многочисленных подземных толчков», — заявил глава центра землетрясений и цунами Рахмат Трийоно.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2018 года в индонезийской провинции Центральный Сулавеси произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,4. Число погибших достигло 1374 тыс. человек.

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