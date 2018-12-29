Суд остановил на 45 суток работу морского порта Невельск на Сахалине

Невельск, Сахалинская область, , 07:55 — REGNUM Городской суд сахалинского Невельска по иску Роспотребнадзора Сахалинской области остановил на 45 суток работу морского порта Невельск в части грузовых операций с углём. Причиной проверки Роспотребнадзора стали массовые обращения жителей города с жалобами на то, что они задыхаются от угольной пыли, которая во время производства погрузочно-разгрузочных работ засыпает жилые кварталы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным регионального ИА Сахалин. Инфо, с 13 по 14 декабря ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» провёл исследования атмосферного воздуха на содержание пыли каменного угля при юго-восточном и северо-восточном ветре. В результате отбора проб установлено, что среднесуточная концентрация пыли каменного угля на территории жилой застройки превышает предельно допустимые уровни, что представляет угрозу жизни и здоровью людей.

По мнению специалистов, меры, принимаемые для борьбы с пылением дирекцией порта, явно недостаточны, при наличии ветра пыль засыпает жилые массивы.

Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении, а также о временном запрете осуществления деятельности в части грузовых работ с углем.

Суд города Невельска назначил стивидорной компании наказание в виде приостановки работ на 45 суток.

В Невельском морском торговом порту работают порядка 1500 работников, которые сегодня очень встревожены возможной перспективой потери работы. По крайней мере их заработок на предстоящие полтора месяца под большим вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, от угольной пыли не первый год страдают и жители приморского города Находка. В ходе предвыборной кампании тогда врио, а ныне губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал, что к 2020 году все стивидоры — угольщики Находки перейдут на закрытую перевалку угля. Такое же обещание по итогам поездки в Приморье дал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.