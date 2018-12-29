Семь человек нашли после схода лавины под Хабаровском, ещё один погиб

Хабаровск, , 07:15 — REGNUM В Хабаровском крае на месте схода лавины в посёлке Многовершинный Николаевского района из-под снега удалось извлечь семь человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 29 декабря, один из них откопался самостоятельно.

Читайте также: На поселок в Хабаровском крае сошла лавина. Идет спасательная операция

«Ещё один человек обнаружен без признаков жизни. Пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

По уточнённым данным, всего под снежными массами оказалось 10 человек, а не 11, как сообщалось ранее. Судьба оставшихся двух человек остаётся пока неизвестной.

В спасательной операции задействованы более полусотни человек и шесть единиц спецтехники, с помощью которой ведётся расчистка снежных масс.

Ранее по теме: В районе схода лавины в Хабаровском крае нашли живыми четырех человек

Спасшийся при сходе лавины в Хабаровском крае рассказал, что ещё трое живы

На помощь готовы отправиться спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда и Амурского спасательного центра, а также воздушное судно. Привлечь авиацию к спасению людей пока не позволяет циклон, который бушует в Николаевском районе — осадки различной интенсивности, метель, ветер с порывами до 22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, снежная лавина сошла в посёлке Многовершинном утром 29 декабря на компрессорную станцию золотодобывающей компании. Ранее сообщалось, что под снегом оказалось 11 человек, десять из которых — спасатели, отправившиеся на поиски сотрудника станции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после схода лавины (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: После ЧП из-за схода лавины в Хабаровском крае расследуется уголовное дело