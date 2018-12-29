Спасшийся при сходе лавины в Хабаровском крае рассказал, что ещё трое живы

р.п. Многовершинный, Хабаровский край, , 05:23 — REGNUM Голоса трех человек, которые оказались накрыты снегом в поселке Многовершинный (Николаевский район, Хабаровский край), слышал один из пострадавших и выживших, сообщили 29 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Есть информация о четырех живых людях, оказавшихся под снегом, — сообщили в служба спасения. — Один из них самостоятельно откопался и сообщил, что слышит голоса еще трех человек».

В МЧС отметили, что работы по освобождению людей продолжаются. В городе Комсомольске-на-Амуре в готовности находится группа спасателей Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС РФ, как и вертолет Ми-8, но вылететь он пока не может из-за прохождения циклона.

«Также трудность в передвижении наземной группы составляют ледовые переправы на пути следования из-за недостаточной толщины льда», — отметили в МЧС.

Помимо этого, две группы спасателей ожидают сигнала к отправке в городе Николаевске-на-Амуре и в поселке Де-Кастри (Ульчский район). В поисково-спасательной операции участвуют 55 человек, задействовано шесть единиц техники. Идет расчистка снега.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сход лавины в Многовершинном произошел утром 29 декабря. Под снегом оказались 11 человек, работающих на золотодобывающем предприятии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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