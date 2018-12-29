После ЧП из-за схода лавины в Хабаровском крае расследуется уголовное дело

Хабаровск, , 05:04 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на предприятии в поселке Многовершинный (Николаевский район, Хабаровский край), сообщили 29 декабря в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (часть 3 статьи 216 УК РФ) возбуждено после того, как в результате схода лавины сотрудники золотолобывающего предприятия в Многовершинном оказались под снегом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сначала из-за схода лавины, который произошел утром 29 декабря, под снегом оказался один сотрудник предприятия в Многовершинном. Затем на его поиски выдвинулась группа сотрудников администрации предприятия, которую накрыло уже второй лавиной.

На месте ЧП работают спасатели, найдены живыми четыре человека. Поиск людей, который затруднен циклоном, продолжается.

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