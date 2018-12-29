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В районе схода лавины в Хабаровском крае нашли живыми четырех человек

Происшествия

Поиск людей осложняется циклоном

р.п. Многовершинный, Хабаровский край, 29 декабря 2018, 04:51 — REGNUM  Четыре человека, которых накрыло снежной лавиной в поселке Многовершинный (Николаевский район, Хабаровский край), найдены живыми, сообщили 29 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«По данным на 10:00 (время местное) в ходе поисково-спасательных работ четыре человека найдены живыми. Поиски продолжаются», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, сход лавины произошел в результате циклона 29 декабря: под снегом оказался сотрудник предприятия, на поиски которого отправилась группа из десяти человек, которые были накрыты второй снежной лавиной.

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Оползни, лавины, сели
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