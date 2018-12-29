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На поселок в Хабаровском крае сошла лавина. Идет спасательная операция

Происшествия

Под снегом оказались 11 человек

Хабаровск, 29 декабря 2018, 04:25 — REGNUM  Поиск людей, оказавшихся под снегом из-за сошедшей лавины, ведется в Хабаровском крае, сообщили 29 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Лавина сошла 29 декабря в 8:30 (время местное) в поселке Многовершинный (Николаевский район, Хабаровский край). Снег обрушился в районе участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия, один из сотрудников которого оказался под завалом.

«Для его поиска и спасения к месту схода снежных масс была направлена группа из десяти человек из сотрудников администрации предприятия, — сообщили в МЧС. — Во время продвижения группы спасения к месту предполагаемого нахождения сотрудника произошел второй сход снежных масс, в результате которого группа также оказалась засыпана снегом».

Сейчас на месте ЧП ведется расчистка снега с помощью бульдозерной и инженерной техники. В поисково-спасательной операции участвуют более полсотни человек. Кроме того, вертолет Ми-8 МЧС РФ приведен в готовность, но вылететь не может из-за циклона.

Напомним, 27 декабря МЧС РФ предупредило о циклоне в Охотском море и неблагоприятном прогнозе погоды на 28 — 29 декабря.

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