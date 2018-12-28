СМИ: Туристический автобус в Каире взорвали дистанционно управляемой бомбой

Каир, , 23:45 — REGNUM Исполнители теракта со взрывом туристического автобуса в Каире, привели взрывное устройство в действие дистанционно, сообщает 28 декабря египетский интернет-портал «Аль-Баваба» со ссылкой на неназванные источники в органах правопорядка.

«Первые результаты работы следователей говорят о том, что исполнители осуществили подрыв при помощи дистанционного управления», — указано в сообщении портала.

Стоит отметить, что официальных заявлений по этому вопросу пока не было.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 декабря в Каире был взорван автобус с туристами из Вьетнама. Погибли два вьетнамских туриста и гид-египтянин. Еще 11 человек ранены, двое остаются в критическом состоянии.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что автобус передвигался за пределами маршрута, охраняемого полицией.

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