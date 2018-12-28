В Авдеевке восстановили водоснабжение

Авдеевка, Украина, , 23:39 — REGNUM В прифронтовой Авдеевке, находящейся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), оккупированной Украиной, возобновили водоснабжение, сообщает 28 декабря пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, ремонтные работы на поврежденной линии электропередач были завершены 27 декабря. После этого была запущена Донецкая фильтровальная станция, а утром 28 декабря вода была подана в город.

Отмечается, что обрыв ЛЭП произошел 25 декабря, что привело к обесточиванию станции. Причины обрыва ЛЭП не уточняются.

Напомним, жители Авдеевки нередко остаются без воды из-за регулярных обстрелов украинских силовиков. Поскольку Киев не задумывается о мирных жителях, ВСУ обстреливают Донецкую фильтровальную станцию, что постоянно вызывает необходимость проводить ремонт станции и обеспечивающую ее инфраструктуру.