Автобус, взорванный в Каире, ехал за пределами охраняемого маршрута

Каир, , 23:15 — REGNUM Автобус с туристами из Въетнама, взорванный в Каире, ушел с охраняемого полицией маршрута для туристического транспорта, заявил 28 декабря на брифинге премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Брифинг проходил в каирской больнице, в которую были доставлены раненые взрывом туристы и водитель автобуса.

«Автобус отклонился от обычных маршрутов туристического транспорта, которые безопасны и охраняются полицией. Но автобус поехал по другому пути, не предупредив об этом органы безопасности», — сказал египетский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в 19:15 мск в районе эль-Гиза в Каире рядом с туристическим автобусом была взорвана самодельная бомба. Погибли два туриста из Въетнама, позднее от ран умер гид-египтянин. Еще 11 человек ранены, двое из них остаются в критическом состоянии.

Высшая прокуратура госбезопасности Египта расследует этот взрыв, признанный терактом.

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