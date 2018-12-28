Граждане России не пострадали при подрыве туристического автобуса в Египте

Каир, , 21:53 — REGNUM Граждан России не было в туристическом автобусе, взорванном в районе пирамид Гизы в Египте. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на российское посольство в Египте.

«Полной и достоверной информацией мы ещё не располагаем, но о том, что граждане России отсутствовали в этом автобусе, уже известно», — сказали в посольстве.

Сообщается, что российские дипломаты в настоящее время проверяют всю информацию о произошедшем.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря в пассажирском автобусе с туристами в районе пирамид Гизы к югу от Каира произошёл взрыв.

По предварительным данным, в автобусе находились туристы из Вьетнама. Двое из них погибли, ещё десять пострадали. Также ранения получили двое сопровождавших туристов граждан Египта.

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