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ЛНР: ВСУ пытались собрать разведданные возле Луганска при помощи БПЛА

Происшествия

Это грубо нарушает Минские соглашения

Луганск, 28 декабря 2018, 21:29 — REGNUM  Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, проводивший разведку возле Луганска, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, сообщает 28 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ был запущен возле населенного пункта Красный Яр под Луганском. В результате подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ЛНР сбили устройство, которое разведывало местность. В дальнейшем ВСУ планировали при помощи полученных данных устроить провокацию.

Напомним, использование беспилотных летательных аппаратов на линии фронта в Донбассе запрещено Минскими соглашениями, пользоваться устройствами могут только наблюдатели ОБСЕ. Таким образом, ВСУ грубо нарушают подписанные ранее соглашения.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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